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Сегодня, 18:20

Обладатели загранпаспортов с биометрией в марте смогут оформить Fan ID без посещения МФЦ

Алина Савинова
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В течение марта планируется новое изменение в положении о Fan ID, сообщает Sport24.

По информации источника, паспорт болельщика можно будет оформить удаленно без посещения МФЦ тем, кто имеет заграничный паспорт с биометрией.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-obladateli-zagranpasportov-s-biometriyey-smogut-oformit-fan-id-bez-poseshcheniya-mfts-uzhe-v-marte
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