29 октября, 12:23
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопросы о выступлении команды в последних матчах.
— Фабио Челестини сказал, что команда играет на пределе. Это чувствуется?
— Отрезок тяжелый, много игр плюс матчи сборной. Но мы молодая команда, быстров восстанавливаемся. Стараемся отдавать всего себя на поле.
— Как можете прокомментировать тяжелую победу над «Крыльями Советов»?
— Это характер. У нас есть чуйка, что такие матчи нужно забирать. Хорошо оборонялись и смогли реализовать свои моменты. Пониманием, что мы боремся за самые высокие места.
Кисляк? Он показывает уверенную и взрослую игру. Мы друг друга хорошо понимаем и взаимодействуем.
— У команды не очень хорошо получаются матчи после сборной. С чем связываешь это?
— Не могу это объяснить. Бывает неудачный день. Все в равных условиях, в каждой команде есть игроки сборной, — сказал Обляков.
После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.