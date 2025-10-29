Видео
29 октября, 12:23

Обляков — об игре ЦСКА в последних матчах: «Тяжелый отрезок, но мы молодая команда, быстро восстанавливаемся»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопросы о выступлении команды в последних матчах.

— Фабио Челестини сказал, что команда играет на пределе. Это чувствуется?

— Отрезок тяжелый, много игр плюс матчи сборной. Но мы молодая команда, быстров восстанавливаемся. Стараемся отдавать всего себя на поле.

— Как можете прокомментировать тяжелую победу над «Крыльями Советов»?

— Это характер. У нас есть чуйка, что такие матчи нужно забирать. Хорошо оборонялись и смогли реализовать свои моменты. Пониманием, что мы боремся за самые высокие места.

Кисляк? Он показывает уверенную и взрослую игру. Мы друг друга хорошо понимаем и взаимодействуем.

— У команды не очень хорошо получаются матчи после сборной. С чем связываешь это?

— Не могу это объяснить. Бывает неудачный день. Все в равных условиях, в каждой команде есть игроки сборной, — сказал Обляков.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
