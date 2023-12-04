Обляков оценил первый гол Мендеса в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил первый гол защитника клуба Виктора Мендеса в РПЛ.

«Снег пошел и Мендес забил гол! Вполне возможно, что погода пошла на пользу. Он подключился к атаке, ему Федя хорошо подал. Забил, красиво отметил! Молодец! Мы его поздравили», — приводит слова Облякова Metaratings.ru.

Мендес забил на 68-й минуте с передачи Федора Чалова. Этот гол стал первым результативным действием чилийца в составе московского клуба. До этого он не отмечался голами и результативными передачами на протяжении 39 матчей за армейцев.