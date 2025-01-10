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Сегодня, 19:07

Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона

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Полузащитник Иван Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона, информирует клубная пресс-служба.

В период с июля по декабрь 26-летний хавбек провел 24 игры, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач и 4 раза был признан лучшим игроком матча РПЛ.

За Обляков проголосовало больше всего звездных болельщиков красно-синих и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в соцсетях победил полузащитник Аббос Файзуллаев. Голос генерального партнера клуба был отдан Облякову.

ЦСКА с 31 очком после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/25504
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Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
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