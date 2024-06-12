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Сегодня, 06:30

Обляков — о назначении нового главного тренера в ЦСКА: «Не ожидал такого»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как отнесся к увольнению Владимира Федотова с поста главного тренера и назначению Марко Николича.

«Я не ожидал такого, но команде по-прежнему нужно двигаться вперед. Что ожидаю от работы с Николичем? Я знаю, что он неплохо поработал с «Локомотивом». Ожидания большие, впереди подготовка, а после новый сезон. Матчи все покажут», — приводит Sport24 слова Облякова.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что команда начнет подготовку под его руководством 20 июня на базе в Новогорске.

В сезоне-2023/24 армейцы заняли в чемпионате России шестое место.

Источник: РБ Спорт
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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