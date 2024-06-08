Обляков прокомментировал увольнение Федотова с поста главного тренера ЦСКА

Сегодня, 13:18
Футболист ЦСКА Иван Обляков отреагировал на увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.
— Не было ли у вас на матче с Беларусью предотпускного настроения?
— Настрой на матч был отличный. Все сложилось удачно для нас.
— Не могу не спросить о ЦСКА. Попрощались ли вы с Федотовым?
— Да, я ему позвонил. Хорошо пообщались, мы с ним в хороших отношениях. Пожелали друг другу удачи, — цитирует Облякова «РБ Спорт».
Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.