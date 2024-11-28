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Сегодня, 12:14

Обляков рассказал, как проходит адаптация Пьянича в ЦСКА

Даниил Аршавский
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился мнением о перешедшем в состав армейцев боснийском хавбеке Миралеме Пьяниче.

«Миралем Пьянич — сильный игрок, который играл в командах топ-чемпионатов. Думаю, всем заметны его сильные качества, его работу с мячом. Если на тренировке в упражнениях ребята немного перебарщивают, суетятся, то он просто говорит действовать спокойнее. Некоторые его качества хочется перенять — например, то, как он видит игру», — цитирует Облякова ТАСС.

34-летний босниец присоединился к ЦСКА 26 сентября 2024 года, подписав контракт до 26 сентября 2025 года. В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей за 9 встреч во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Иван Обляков
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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