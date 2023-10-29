Обляков о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Мы ждали тяжелой и интересной игры, какой она и получилась»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Думаю, матч всем понравился и было интересно. Старались играть от себя. Думаю, матч удался. Все отдались на сто процентов, поэтому и победили. Удивил ли «Краснодар»? У команды, которая идет на первом месте, есть уверенность. Мы ждали тяжелой и интересной игры, какой она и получилась», — сказал Обляков.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.