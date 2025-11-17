Видео
17 ноября, 17:58

Обляков — о травме в матче сборной России: «Надеюсь, успею восстановиться к дерби»

Сергей Ярошенко

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал травму, полученную в BetBoom матче сборной России против Чили (0:2).

Хавбека на 25-й минуте встречи заменил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Позднее спортсмен заявил, что у него защемило поясницу после неудачного падения.

«Вернулся со сборной — к сожалению, в матче получил небольшое повреждение. За последние дни получил много сообщений с вопросом о моем здоровье. Спасибо за вашу поддержку и переживания. Сейчас прохожу лечение и делаю все возможное, чтобы восстановиться как можно скорее. Надеюсь, успею к дерби!» — написал Обляков в своем Telegram-канале.

В этом сезоне на счету 27-летнего Облякова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

Алексей Батраков заменил Ивана Облякова, который получил травму в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) 15&nbsp;ноября.Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
Источник: Telegram-канал Ивана Облякова
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
