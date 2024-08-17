Александр Львов: «Романцев говорил: «В «Спартаке» живут одним днем». С недавних пор это и моя философия»

Знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, обозреватель «СЭ» Александр Львов, которому сегодня исполняется 80 лет, рассказал о юбилее.

— Львович, вам 80?! Не верю!

— Да и мне не верится. Я вообще стараюсь не думать о возрасте. А то будет не самое лучшее настроение. Особенно если потом полезешь узнавать среднюю продолжительность жизни в России, еще какие-нибудь медицинские подробности...

На вопрос: «Как здоровье?» — теперь отвечаю: «И на этом спасибо». А в остальном не заморачиваюсь. Ну 80 и 80. Вон Байден на два года старше — ничего, держится. Страной руководит. Правда, постоянно путает имена и спотыкается. У меня таких проблем нет. Уже хорошо. Спасибо «СЭ», что помогает не сойти с ума.

— Да на фоне старика Байдена вы невероятный бодряк.

— Все относительно. Когда-то Олег Иваныч (Романцев. — Прим. «СЭ») говорил: «В «Спартаке» живут одним днем». С недавних пор это и моя философия. Каждому прожитому дню радуюсь как последнему.

В 2022-м мы похоронили Витю Самохина и Жору Ярцева, два месяца назад — Юру Василькова. Стоишь у гроба и ужасаешься: «Елки-палки, какие глыбы уходят! Почему?!» Некоторые любят на судьбу сетовать, жалуются, что все плохо, мрачно, рисуют жизнь черной краской... Я бы посоветовал им зайти на ближайшее кладбище, прогуляться вдоль могил. Сразу выглянет солнышко.