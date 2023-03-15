Обухов: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Спартак»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал предстоящий матч против «Спартака» в 20-м туре РПЛ.

«Не могу назвать этот матч принципиальным, потому что для меня ЦСКА более принципиальный соперник, чем «Спартак». Но, конечно, я хочу забить «Спартаку», как и любой другой команде. Почему ЦСКА более принципиальный? Я все-таки спартаковский воспитанник. Поэтому ЦСКА для меня — как красная тряпка для быка», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

31-летний нападающий выступает за «Оренбург» с января 2021 года. В текущем розыгрыше РПЛ он провел одну игру, не отметившись результативными действиями. Обухов пропустил первую часть сезона из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 18 марта.