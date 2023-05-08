Обухов: «Личка умеет держать команду в тонусе. При нем коллектив вообще не расслабляется»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что думает о главном тренере команды Марцеле Личке.

«Личка — очень классный тренер и мотиватор. Он умеет держать команду в тонусе. При нем коллектив вообще не расслабляется. На каждой тренировке мы работаем на максимум. И прекрасно, что он знает много языков. Это говорит о том, что он может найти подход к каждому футболисту. Конечно, и ко мне находил подход. Мы с ним в прекрасных отношениях», — приводит Sport24 слова Обухова.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. На данный момент команда под руководством 45-летнего чешского специалиста занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.