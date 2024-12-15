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Сегодня, 05:15

Обухов не хочет возвращаться в РПЛ из Медиалиги

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Спартака», «Ростова», «Оренбурга», ныне выступающий за медийную команду ФК «10», Владимир Обухов признался, что не испытывает желания вернуться в РПЛ.

«Если будут какие-то варианты, тогда будем смотреть. У меня нет такого огромного желания вернуться», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего форварда в РПЛ был «Оренбург», который он покинул в июне 2024 года в связи и истечением срока действия контракта.

В общей сложности, за время игры в чемпионате России Обухов забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи в 70 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
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