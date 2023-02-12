Обухов: «Я же не маленький мальчик, чтобы обижаться на «Ростов». Понимаю, что это бизнес»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о расторжении контракта с «Ростовом» в начале первой дисквалификации за допинг.

«После расторжения контракта мне ничего не сказали. Зачем? Что говорить? Просто расторгли по обоюдному согласию сторон. Контракт есть контракт. Никакого разговора не было. У меня нет обид ни на главного тренера, ни на руководство. Я же не маленький мальчик, чтобы обижаться на всех. Взрослый мужчина, который понимает, что это большой спорт, бизнес, где никто не будет тебя просто так прощать. Если ты даешь результат — классно, не даешь — до свидания», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Летом 2021 года форвард был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. После этого «Ростов» объявил о расторжении контракта с футболистом. Через полгода Обухов стал игроком «Оренбурга», за который выступал во второй части сезона-2021/22. Летом 2022-го отстранение было продлено еще на полгода, и оренбургский клуб согласился ждать нападающего.