Обухов рассказал, почему «Оренбург» на выезде играет хуже, чем дома

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о причинах более слабых результатов команды на выезде.

«Дома все-таки искусственное поле, и мы привыкаем к нему. В матче с ЦСКА потребовалось минут пятнадцать, чтобы адаптироваться. Потому что отскоки, проскальзывание мяча чуть отличается. Поэтому первое время осваивались к полю, вот и пропустили в самом начале», — приводит Sport24 слова Обухова.

В матче 26-го тура РПЛ «Оренбург» на выезде уступил ЦСКА (1:2). На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.