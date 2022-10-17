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Сегодня, 14:01

Обухов заявил, что готов к конкуренции с лучшим бомбардиром «Оренбурга» Сычевым

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов заявил, что готов к конкуренции с лучшим бомбардиром клуба Владимиром Сычевым.

«Рад, что вернулся, наконец-то все это закончилось! К сожалению, не смогу помочь команде в осенней части сезона — буду спокойно тренироваться и готовиться к сборам. Физическое состояние нормальное, тренировался в Москве индивидуально. Сегодня была тренировка, чувствую себя нормально — не могу сказать, что устаю, все комфортно», — приводит слова Обухова ТАСС.

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе нынешнего года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Ранее сообщалось, что Обухов приступил к тренировкам в общей группе «Оренбурга».

Источник: https://tass.ru/sport/16074469
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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