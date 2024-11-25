Очередное заседание исполкома РФС состоится 29 ноября

РФС проведет очередное заседание исполкома в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся Юношеской футбольной лиги, утверждении изменений в регламент РФС по статусу и переходам футболистов и о регламенте РФС по деятельности футбольных агентов. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Также будет определена дата следующего заседания.