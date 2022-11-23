Очоа мог перейти в «Динамо» после ЧМ-2014, но помешал лимит на легионеров в РПЛ

23 ноября, 13:57
Спортивный директор «Твери» и бывший скаут «Динамо» и «Коламбус Крю» Александр Тильман рассказал, что мексиканский вратарь Гильермо Очоа мог бы играть в РПЛ.
«В 2014 году я был в «Динамо». Чемпионат мира. Очоа феерил. Первый его яркий контракт. Контракт с французами заканчивался. Он был свободным агентом. Мы смотрели, кто есть на рынке из вратарей. Именно россиян из-за лимита на легионеров. И коллега говорит: «А чего не написать Очоа? Раз уж он бесплатный». Он написал его агенту: «Рассматриваете ли вы Россию как вариант?» Агент ответил: «Да, без вопросов. Рассмотрим вариант, делайте оффер. Мы подумаем». И дальше ничего не пошло. Мы даже больше ради собственного интереса к нему обратились. Насколько реально вратаря такого уровня в Россию затащить, но из-за лимита на легионеров ничего не пошло. Это такая больше байка», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.
В 2014 году в РПЛ лимит на легионеров действовал по системе 7+4. На поле одновременно могли выходить не больше семи иностранцев.
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