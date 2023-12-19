Одемвингие рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»: «Пускай Бог их простит»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о расистских поступках его партнеров по московскому клубу.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», — приводит слова Одемвингие «Чемпионат».

Одемвингие завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом стал индонезийский «Мадура Юнайтед». С 2007 по 2010 годы форвард выступал за московский «Локомотив». Он провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач.

Также футболист по ходу карьеры играл за «Ротерхэм», «Бристоль Сити», «Сток Сити», «Кардифф», «Вест Бромвич», «Лилль», бельгийский «Ла Лувьер» и нигерийский «Бендел Иншурэнс».