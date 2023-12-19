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Сегодня, 12:20

Одемвингие рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве»: «Пускай Бог их простит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Питер Одемвингие.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о расистских поступках его партнеров по московскому клубу.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», — приводит слова Одемвингие «Чемпионат».

Питер Одемвингие. Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником: «Мне снились вещие сны»

Одемвингие завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом стал индонезийский «Мадура Юнайтед». С 2007 по 2010 годы форвард выступал за московский «Локомотив». Он провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач.

Также футболист по ходу карьеры играл за «Ротерхэм», «Бристоль Сити», «Сток Сити», «Кардифф», «Вест Бромвич», «Лилль», бельгийский «Ла Лувьер» и нигерийский «Бендел Иншурэнс».

Источник: «Чемпионат»
Питер Одемвингие
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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