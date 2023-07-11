Одоевский — главный кандидат на аренду среди вратарей «Зенита»

Как стало известно «СЭ», главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита» — 20-летний Даниил Одоевский, который недавно продлил контракт с сине-бело-голубыми до конца июня 2027 года.

Молодой футболист нуждается в получении опыта выступлений в РПЛ.

На сегодня основную конкуренцию за роль голкипера номер один ведут 36-летний Михаил Кержаков (договор с клубом до конца июня 2024-го) и 28-летний Александр Васютин (аналогичный срок соглашения).

При этом нельзя исключать, что выкупленный этим летом у «Пари НН» 24-летний Никита Гойло (контакт с питерцами до конца июня 2027-го) как и Одоевский уйдет в аренду — причем в команду из первой десятки нашей премьер-лиги.