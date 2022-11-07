Одоевский вслед за Михаилом Кержаковым поддержал защитника Чистякова

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поддержал защитника команды Дмитрия Чистякова.

19-летний голкипер написал в своих социальных сетях: «Чистый (Чистяков. — Прим. «СЭ»), с тобой. Открытый, честный и настоящий».

Ранее Михаил Кержаков выразил слова поддержки Чистякову. Он опубликовал пост, в котором заявил: «Все домыслы и слухи, что окружают тебя, просто неприемлемы». Данную публикацию лайкнули Александр Кержаков и Магомед Оздоев.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.