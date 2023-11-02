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Сегодня, 22:15

Одоевский: «Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Конечно, рассчитываю вернуться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский заявил, что рассчитывает вернуться в «Зенит».

20-летний россиянин выступает за команду из Астрахани на правах аренды из петербуржского клуба.

«Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где — но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», — приводит Metaratings слова Одоевского.

В сезоне-2023/24 Одоевский пропустил 20 голов в 15 матчах за «Волгарь», голкипер отыграл 3 встречи на ноль.

Источник: Metaratings
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