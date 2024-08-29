Соболев — в Санкт-Петербурге. И подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1»

Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

В четверг форвард выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра, сообщил комментатор Георгий Черданцев.

В случае, если у футболиста нет проблем со здоровьем, он, по данным «СЭ», заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.