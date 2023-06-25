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Оганесян — о возможном возвращении в «Спартак»: «Всегда хочется играть в топ-клубе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, хотел бы ли он в будущем вернуться в «Спартак»

«В целом я рад остаться в «Оренбурге». Это хороший клуб. Всё есть для того, чтобы прогрессировать. В коллективе хорошо приняли. Понятное дело, что хочется улучшать личные результаты.

В будущем хотел бы вернуться в «Спартак»? «Спартак» — это топ-клуб. Всегда хочется играть в топ-клубе, но пока я игрок «Оренбурга», — цитирует Оганесяна Metaratings.

«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.

Источник: https://metaratings.ru/news/oganesyan-vsegda-khochetsya-igrat-v-top-klube-kak-spartak-no-poka-ya-igrok-orenburga-261325/
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