Оганесян о вариантах в Испании: «Пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ»

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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, арендованный у «Спартака», рассказал о том, почему решил перейти в оренбургский клуб.
«Интерес «Оренбурга» был еще зимой, когда команда играла в ФНЛ, но не сложилось. Весной после окончания первенства вновь вернулись к этому вопросу и пришли к согласию. Мы рассматривали РПЛ, были предложения не только от «Химок», но «Оренбург» оказался самым настойчивым, и я решил, что работа с Марцелом Личкой позволит мне быстрее прогрессировать.
Варианты из Испании были на стадии рассмотрения. Просто пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.
В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Оренбург», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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