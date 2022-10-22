Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:36

Оганесян о вариантах в Испании: «Пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, арендованный у «Спартака», рассказал о том, почему решил перейти в оренбургский клуб.

«Интерес «Оренбурга» был еще зимой, когда команда играла в ФНЛ, но не сложилось. Весной после окончания первенства вновь вернулись к этому вопросу и пришли к согласию. Мы рассматривали РПЛ, были предложения не только от «Химок», но «Оренбург» оказался самым настойчивым, и я решил, что работа с Марцелом Личкой позволит мне быстрее прогрессировать.

Варианты из Испании были на стадии рассмотрения. Просто пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Оренбург», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-orenburga-oganesyan-varianty-v-ispanii-my-prishli-k-mneniyu-chto-luchshe-ostatsya-v-rossii-1392126/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Пономарев считает, что ЦСКА не сможет обыграл «Оренбург»

Колыванов заявил, что в матче «Локомотив» — «Динамо» будет битва