Оганесян объяснил неудачи «Оренбурга» в РПЛ после победы над «Спартаком»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал неудачные выступления команды после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Почему после победы над «Спартаком» в первом туре РПЛ у «Оренбурга» началась черная полоса? Не сыграла ли та победа злую шутку? Не думаю. Возможно, мы были очень воодушевлены той победой, но все равно все наши игроки отдают себе отчет в том, что сегодня ты можешь выиграть у лидера, а завтра — проиграть прямому конкуренту», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» с 8 очками занимает последнее, 16-е место. После зимней паузы 2 марта оренбургская команда вновь встретится со «Спартаком». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.