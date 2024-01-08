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Сегодня, 12:11

Оганесян пожелал российскому спорту вернуться на международную арену

Алина Савинова
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Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян пожелал прогресса для российского футбола в новом году.

«Всем нашим болельщикам желаю в наступившем году здоровья! Чтобы все достигли своих поставленных целей. А российскому футболу желаю прогрессировать из года в год и вернуться на международную арену», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

«Оренбург» после 18 туров занимает 14-е месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-orenburga-oganesyan-pozhelal-rossiiskomu-sportu-vernutsya-na-mezhdunarodnuyu-arenu-321876/
Футбол
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