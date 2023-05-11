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Сегодня, 12:19

Оганесян — о личной цели на остаток сезона: «Появляться как можно чаще на поле и забивать»

Алина Савинова
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Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о личной цели на заключительный отрезок чемпионата России.

«Какая личная цель на остаток сезона? Появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать. Это прямая обязанность атакующего игрока. Возвращение в «Спартак»? Сейчас в таком ключе не думаю. Все мысли связаны с «Оренбургом» и финишным отрезком сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Оганесяна.

С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stepan-oganesyan-lichnaya-tsel-na-ostatok-sezona-kak-mozhno-chashhe-vy-hodit-na-pole-i-zabivat/
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