Оганесян — о личной цели на остаток сезона: «Появляться как можно чаще на поле и забивать»

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о личной цели на заключительный отрезок чемпионата России.

«Какая личная цель на остаток сезона? Появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать. Это прямая обязанность атакующего игрока. Возвращение в «Спартак»? Сейчас в таком ключе не думаю. Все мысли связаны с «Оренбургом» и финишным отрезком сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Оганесяна.

С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.