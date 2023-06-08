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Сегодня, 20:50

Оганесян рассказал о возможной смене спортивного гражданства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о возможной смене спортивного гражданства.

«Пока никакой конкретики в вопросе смены спортивного гражданства нет. Контакт с Федерацией футбола Армении у меня был, но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю, готовлюсь к следующему сезону», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 РПЛ Степан Оганесян провел за «Оренбург» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stepan-oganesyan-o-smene-grazhdanstva-poka-nikakoj-konkretiki-net-sejchas-ya-ob-e-tom-ne-dumayu/
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