Оганесян рассказал о возможной смене спортивного гражданства

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о возможной смене спортивного гражданства.

«Пока никакой конкретики в вопросе смены спортивного гражданства нет. Контакт с Федерацией футбола Армении у меня был, но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю, готовлюсь к следующему сезону», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 РПЛ Степан Оганесян провел за «Оренбург» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.