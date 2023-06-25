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Сегодня, 14:15

Оганесян — об уходе Лички: «Грустно, что потеряли такого сильного тренера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал уход экс-тренера команды Марцела Лички в «Динамо».

«Конечно, грустно, что потеряли такого сильного тренера, но мы все рады за него, так как он сделал шаг вперёд. Для него это новый вызов. Надеемся, что для него всё удачно сложится. Естественно, заранее никакого общения не состоялось, так как мы не знали, что он уйдёт. Но, можно сказать, что он с нами попрощался», — цитирует Оганесяна Metaratings.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/oganesyan-ob-ukhode-lichki-grustno-chto-poteryali-takogo-silnogo-trenera-no-on-sdelal-shag-vperyod-261320/
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