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Сегодня, 13:02

Оганесян: «Я не отказался от вызова в сборную Армении. Если в сентябре поступит предложение, рассмотрю»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, что готов рассмотреть предложение сборной Армении в сентябре.

«Я бы не сказал, что отказался от вызова в сборную Армении. Я просто сказал, что пока не готов дать точный ответ, согласен я или нет, так как я думал о дальнейшем продолжении своей карьеры. Я был занят этим вопросом. Если в сентябре поступит предложение, я его рассмотрю, конечно же. Я следил за результатами в последних матчах сборной Армении, но не могу сказать, что прямо смотрел матчи. В любом случае я рад, что они побеждают», — цитирует Оганесяна Metararings.ru.

В июне национальная команда Армении одержала победу над Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) в отборочном турнире к Евро-2024. Армяне набрали 6 очков и на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице группы D.

Источник: https://metaratings.ru/news/oganesyan-ya-by-ne-skazal-chto-otkazal-sbornoi-armenii-esli-v-sentyabre-postupit-predlozhenie-rassmotryu-261327/
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