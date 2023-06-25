Оганесян: «Я не отказался от вызова в сборную Армении. Если в сентябре поступит предложение, рассмотрю»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, что готов рассмотреть предложение сборной Армении в сентябре.

«Я бы не сказал, что отказался от вызова в сборную Армении. Я просто сказал, что пока не готов дать точный ответ, согласен я или нет, так как я думал о дальнейшем продолжении своей карьеры. Я был занят этим вопросом. Если в сентябре поступит предложение, я его рассмотрю, конечно же. Я следил за результатами в последних матчах сборной Армении, но не могу сказать, что прямо смотрел матчи. В любом случае я рад, что они побеждают», — цитирует Оганесяна Metararings.ru.

В июне национальная команда Армении одержала победу над Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) в отборочном турнире к Евро-2024. Армяне набрали 6 очков и на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице группы D.