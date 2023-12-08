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Сегодня, 15:38

Оганесян заявил, что не принял окончательного решения о смене спортивного гражданства

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Степан Оганесян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене спортивного гражданства на армянское.

«Не хочу, чтобы эту историю раздували. Время покажет, за кого я в итоге буду выступать. Окончательного решения не принял», — сказал Оганесян «СЭ».

В начале мая Федерация футбола Армении подтвердила, что контактировала с Оганесяном по поводу смены спортивного гражданства.

В сезоне-2023/24 22-летний форвард провел за «Оренбург» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Оренбург
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