Оганесян: «Если поступит предложение о смене спортивного гражданства, рассмотрю его, посоветуюсь с родителями»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, задумывается ли он о смене спортивного гражданства.

«Сейчас серьезно этот вопрос не рассматриваю. Это все лишние мысли. Идет сезон — вся концентрация должна быть направлена на игру. Категоричной позиции в этом вопросе нет. Если поступит предложение, рассмотрю его. Посоветуюсь с родителями, с агентом. И потом уже буду принимать решение. Ответить, соглашусь ли принять другое спортивное гражданство или нет, сейчас не могу», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

В 2019 году Оганесян стал игроком «Спартака». С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 20 матчей в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.