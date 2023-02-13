Окоча заявил, что Мозес восстановится после травмы и поможет «Спартаку» стать чемпионом

Бывший полузащитник сборной Нигерии и «ПСЖ», олимпийский чемпион Атланты Джей-Джей Окоча поделился мнением о своем соотечественнике, хавбеке «Спартака» Викторе Мозесе.

«Виктор — отличный футболист, который играл на высоком уровне в «Челси», а сейчас проявляет себя в «Спартаке». Жаль, что у него травма, но хочется пожелать ему только всего самого наилучшего. Уверен, когда Мозес восстановится после травмы и вернется в состав, он поможет «Спартаку» стать чемпионом», — приводит слова Окоча Sport24.

Мозес продолжает восстанавливаться после полученной 6 августа в матче против «Урала» (2:0) травмы ахиллова сухожилия.