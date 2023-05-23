Окружение Умярова ищет клинику для лечения игрока

Стало известно, как чувствует себя сейчас полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. 22-летний футболист не выходит на поле с октября прошлого года, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окружение игрока ищет клинику, где футболист пройдет лечение. Скорее всего, восстановление он продолжит либо в Финляндии, либо в Италии.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.