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Сегодня, 07:01

Окружение Умярова ищет клинику для лечения игрока

Виктория Кравченко
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Стало известно, как чувствует себя сейчас полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. 22-летний футболист не выходит на поле с октября прошлого года, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окружение игрока ищет клинику, где футболист пройдет лечение. Скорее всего, восстановление он продолжит либо в Финляндии, либо в Италии.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.

В нынешнем сезоне Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/okruzhenie-umyarova-ishet-kliniku-dlya-lecheniya-igroka-sroki-ego-vosstanovleniya-neizvestny-253105/
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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