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Сегодня, 06:55

Олусегун: «Смолов точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал приход в команду 34-летнего форварда Федора Смолова.

«Смолов — отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Фёдор очень классный парень за пределами поля. Быть с ним в одной команде — это большая честь для меня и остальных ребят. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Legalbet Олусегуна.

Смолов перешел в «Краснодар» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт до июля 2025 года.

Источник: Legalbet
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