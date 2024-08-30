Олусегун: «Смолов точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал приход в команду 34-летнего форварда Федора Смолова.

«Смолов — отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Фёдор очень классный парень за пределами поля. Быть с ним в одной команде — это большая честь для меня и остальных ребят. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Legalbet Олусегуна.

Смолов перешел в «Краснодар» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт до июля 2025 года.