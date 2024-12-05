Олусегун: «Считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун счиатет, что его команда является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2024/25 РПЛ.

«Пока для нас все складывается неплохо. В первом круге мы восхищали всех своей игрой, потому что не проиграли ни одного матча. Могу сказать, что считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство. Но это субъективный момент: фанаты «Зенита» будут называть свою команду фаворитом, болельщики «Краснодара» — нас», — цитирует Legalbet Олусегуна.

После 17 туров «Краснодар» с 38 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 очко.