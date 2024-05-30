Оласа объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту» гонку за чемпионство

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о главной причине проигрыша в чемпионской гонке.

«Мне кажется, разница по итогу сложилась в совокупности мелких деталей. У нас было большое количество хороших матчей, как, например, дома против «Рубина», «Локомотива», когда по совокупности деталей мы сыграли вничью. Поэтому все так и сложилось», — сказал Оласа «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионом России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».