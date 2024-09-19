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Экс-игрок «Сельты» Оласа: «Знаю, кто такой Мостовой. Он легенда клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, знает ли он, кто такой Александр Мостовой.

29-летний Оласа выступал за «Сельту» с 2019 по 2021 год.

«Я знаю, кто такой Александр Мостовой. О нем очень много говорили в «Сельте», за которую я играл два года. Он легенда этого клуба. С ним лично не знаком, но все в Испании отзывались о нем хорошо», — сказал Оласа «СЭ».

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он сыграл за испанский клуб 277 матчей, забил 71 гол и отдал 26 голевых передач.

Александр Мостовой
ФК Краснодар
ФК Сельта
Лукас Оласа

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