Оласа — о возможном отъезде Сперцяна и Сафонова в Европу: «Это хорошо для них»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа отреагировал на возможный отъезд полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна и вратаря Матвея Сафонова в Европу.

«Я был очень сконцентрирован на матче против «Динамо» и не видел подобных новостей. Если это так, то, конечно, пусть уезжают. У них будет возможность развиваться, расти. Особенно как игрокам. Если у них есть такая возможность, конечно, это было бы хорошо для них. Желаю им позитивного развития и роста», — цитирует Оласу «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего Сафонова. Также СМИ сообщали, что 23-летним Сперцяном интересуется «Боруссия».