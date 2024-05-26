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Сегодня, 16:45

Оласа — о возможном отъезде Сперцяна и Сафонова в Европу: «Это хорошо для них»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа отреагировал на возможный отъезд полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна и вратаря Матвея Сафонова в Европу.

«Я был очень сконцентрирован на матче против «Динамо» и не видел подобных новостей. Если это так, то, конечно, пусть уезжают. У них будет возможность развиваться, расти. Особенно как игрокам. Если у них есть такая возможность, конечно, это было бы хорошо для них. Желаю им позитивного развития и роста», — цитирует Оласу «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего Сафонова. Также СМИ сообщали, что 23-летним Сперцяном интересуется «Боруссия».

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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