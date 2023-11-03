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Сегодня, 18:18

Оласа: «Могу только позитивно оценить судейство в России»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал, что думает об уровне судейства в российском футболе.

«Если говорить о судьях в контексте «Краснодара», то мне кажется, иногда они свистят верно, иногда — не совсем, но это те решения, на которые мы никак не можем повлиять. В целом мне кажется, что нас судят очень хорошо, все идет нормально. Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

29-летний Оласа перешел в «Краснодар» из испанского «Вальядолида» в августе этого года. За «быков» уругваец провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-olasa-mogu-tolko-pozitivno-ocenit-sudeistvo-v-rossii-301776/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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