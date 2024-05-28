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Сегодня, 02:51

Оласа: «Этот сезон навсегда останется в истории «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился впечатлениями от сезона для команды.

«Можно ли сказать, что поражение от «Зенита» дома лишило «Краснодар» чемпионства? Нет, это было не только против «Зенита». Много было игр, которые решились из-за мельчайших деталей. Были также ничьи, которые мы не заслуживали. В принципе, это было не только против «Зенита», это было по совокупности каких-то матчей, в которых мы незаслуженно сыграли вничью. Мне кажется, что этот сезон навсегда останется в истории клуба, «Краснодар» еще никогда не занимал второе место. Конечно, это только мотивирует всех остальных, мы будем продолжать работать», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионом России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lukas-olasa-e-tot-sezon-navsegda-ostanetsya-v-istorii-krasnodara/
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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