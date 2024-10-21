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Сегодня, 09:54

Глава РЖД Белозеров: «Батраков очень хорошо играет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава РЖД Олег Белозеров в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Локомотива» в текущем сезоне.

«Начало сезона у «Локомотива» хорошее! Батраков очень хорошо играет», — сказал Белозеров «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

На счету 19-летнего Батракова 15 сыгранных встреч за «Локомотив» в сезоне-2024/25, в которых он забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

«Локомотив» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. В 13-м туре московская команда сыграет 27 октября в гостях против «Зенита».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Олег Белозеров

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