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Агент Олег Еремин прокомментировал борьбу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева против агентского бизнеса в российском футболе.
В ноябре Федорищев заявил, что подал заявление в правоохранительные органы на футбольных агентов.
«Вижу, что губернатору нужно немножко глубже погрузиться в проблематику, чтобы понять, как это работает. Можно также сказать, что он против слесарей на заводе. Агент — такая же профессия, как и многие другие. Я просто не понимаю, в чем основной посыл. Он против агентов. Но мы знаем историю, многие люди, руководители РФС и другие субъекты российского футбола высказывались против футбольных агентов. Но что конкретно он имеет против? Пока непонятно. Думаю, ему стоит немножко ознакомиться с этой работой, понять, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы потом сделать правильные выводы. Думаю, он уже на этом пути находится. Так что ничего, конечно, не изменится, все останется как есть», — цитирует Еремина «РБ Спорт».
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?