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4 августа, 23:55

Агент Дивеева: «У Игоря сейчас хорошая форма, бросает вызов самому себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин прокомментировал игру защитника ЦСКА Игоря Дивеева на старте чемпионата. Дивеев в трех турах РПЛ забил три мяча.

«Игорь будет нападающим? Нет, он не будет нападающим. (Смеется.) Бросает ли Дивеев вызов Глушенкову из «Зенита»? Я бы так к этому не относился, Игорь вызов самому себе бросает. Он играет по эпизоду нападающего, когда подключается к стандартным положениям. Но все-таки его профиль — это оборона. Его голы — это вызов нападающим только отчасти, их надо немножко раззадорить: «Смотрите, что защитник делает. Где же вы тогда?» Можно ли сказать, что Игорь сейчас в своей лучшей форме? В лучшей или нет — сложно сказать, очень относительная категория. Но форма у него хорошая сейчас», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

ЦСКА с семью очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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