Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

Агент Божина: «Факел» не считает своевременным предлагать продление контракта»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что переговоры о продлении контракта защитника Сергея Божина с «Факелом» не начинались.

«Факел» пока не выходил с предложением о продлении контракта. Пока «Факел» не считает это своевременным, я так думаю. При этом другие клубы Премьер-Лиги интересуются Сергеем, но конкретных переговоров пока нет», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего защитника с «Факелом» истекает по окончании нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Божин сыграл 18 матчей и отметился 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Сергей Божин
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: «Во второй части сезона хотим исправить турнирное положение»

Григорян: «Мне понравился чемпионат России в этом году: по качеству и самоотдаче»