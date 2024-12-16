Олег Иванов: «Не согласен, что Вендел валяет дурака. Вот Клаудиньо не играет даже на 50 процентов своих возможностей»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о легионерах «Зенита» — Венделе и Клаудиньо.

«На Венделе в игре «Зенита» завязано если не все, то многое. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что бразилец в этом сезоне валяет дурака. Да парень сражается в каждом матче! Его лупят по ногам, а он и не думает просить замену. Возвращается на поле то прихрамывая, то с замотанным бедром. Поразительная готовность к самопожертвованию! Правда, из-за микротравм Вендел смотрелся осенью не так ярко, как прежде.

Вот Клаудиньо давно не играет даже на 50 процентов своих возможностей. Вальяжный, капризный, не умеет сдерживать эмоции, вечно чем-то недоволен — судейством, заменами, погодой... Мало того, что себя накручивает, еще и по коллективу такие выходки бьют.

Мне кажется, зимой «Зенит» ждет перезагрузка. Приедут два-три игрока хорошего уровня, а из легионеров кто-то отправится в аренду или вообще на выход», — написал Иванов для «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.