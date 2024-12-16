Олег Иванов: «В «Зените» нет своего Горлуковича»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» высказался о проблемах «Зенита».

«Когда выигрываешь титул за титулом, в какой-то момент все притупляется. В подсознании крепнет мысль: даже если по ходу матча что-то не получается — не беда, рано или поздно свое доберем.

Вспоминается давний разговор с Андреем Тихоновым. Я спросил: «Как же вам удавалось сохранять мотивацию в 90-е, когда из года в год завоевывали со «Спартаком» золотые медали?» Из ответа понял, что дело не только в спортивных амбициях и финансовых стимулах.

Главное, в том поколении были личности, которые могли завести команду, добавить ей куража парой-тройкой крепких фраз. Например, Пятницкий. Горлукович. Да тот же Тихонов. Ну и фактор Романцева срабатывал безотказно. Ребята не скрывали, что побаивались Олега Ивановича. Словом, рычагов хватало.

Нынешний «Зенит» — а он в России теперь такой же гегемон, как «Спартак» времен Романцева — устроен иначе. Все демократичнее. Куча легионеров из Южной Америки. Есть набор профессионалов, но нет человека, который может ударить кулаком по столу. Нет своего Горлуковича. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?» — написал Иванов для «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.