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Сегодня, 11:15

Олег Иванов: «Файзуллаев — главное открытие»

Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал 20-летнего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Бразилец Бителло — классное приобретение, сразу начал отрабатывать потраченные на него миллионы. Еще из новичков мне понравился Файзуллаев. Интересный мальчишка. «Физики» пока не хватает, надо мускулами обрасти. Но голова светлая, здорово работает с мячом, все время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев — главное открытие РПЛ», — написал Иванов для «СЭ».

Файзуллаев в сезоне-2023/24 сыграл за ЦСКА 13 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

&laquo;Спартак&raquo; после первой части сезона занимает пятое место в&nbsp;РПЛ. «В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова
Олег Иванов (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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