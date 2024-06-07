Олег Иванов: «Даку — открытие сезона»

Хавбек «Рубина», экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал форварда казанского клуба Мирлинда Даку главным открытием сезона-2023/24.

«Обратил внимание, что многие в этой номинации называют полузащитника ЦСКА Файзуллаева. Он действительно провел неплохой сезон, стал великолепным приобретением для клуба по соотношению «цена — качество». И все-таки для меня главное открытие сезона — форвард «Рубина» Даку.

О таких нападающих говорят: на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! Вдобавок в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

По нему сразу было видно — форвард классный. Но несколько месяцев ушло на адаптацию, поэтому в первой половине сезона забил всего четыре мяча. Когда же освоился в команде, результативность резко возросла. Даку заслуженно попал в заявку сборной Албании на Евро-2024 и, думаю, там многих удивит.

К парню и по человеческим качествам никаких вопросов. Добродушный, компанейский. В этом сезоне в «Рубине» вообще сложился замечательный коллектив. Ни одной «крысы», — написал Иванов для «СЭ».